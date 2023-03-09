Україна приєднається до платформи спільних закупівель газу ЄС, – єврокомісарка

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україна візьме участь у платформі країн Європейського Союзу зі спільної закупівлі газу.

Про це вона заявила на засіданні профільного комітету Європарламенту, передає Європейська правда.

"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти забезпечити два мільярди кубометрів додаткового газу", – сказала Сімсон.

Очікується, що країни ЄС підпишуть перші контракти на спільну закупівлю газу вже влітку 2023 року. Водночас Європейська комісія прагне, щоб країни ЄС почали спільно купувати газ задовго до літа, щоб уникнути кризи поставок наступної зими.

Комісія має намір опублікувати обсяги газу, які європейські країни планують спільно купувати, на початку весни, щоб залучити пропозиції від постачальників.

Країни Євросоюзу повинні забезпечити участь своїх місцевих компаній в агрегації попиту на газ в обсягах, еквівалентних 15% газу, необхідного для заповнення сховищ цієї країни до 90% потужності.

У цілому по ЄС ця 15%-потреба становить близько 13,5 млрд кубометрів газу – це невелика частина від загального обсягу імпорту газу, який у 2021 році, за даними Євростату, становив 338 млрд кубометрів.