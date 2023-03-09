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Туреччина почала блокувати транзит санкційних вантажів до Росії, – ЗМІ

росія,санкції

Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Зокрема, йдеться про товари, які йдуть до РФ за так званим "паралельним імпортом".

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на учасників російського ринку.

"Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина у тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії", – розповів гендиректор компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.

За словами співрозмовників видання, офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для Росії.

Деякі співрозмовники видання пов'язують зупинку транзиту підсанкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена. За даними Financial Times, тиск на Туреччину також чинять ОАЕ, які стали головним постачальником електроніки до Росії. У 2022 році ОАЕ збільшили експорт електроніки до Росії в сім разів – до $300 млн.

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Як повідомлялося, раніше влада США попередила Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину, що їхні економічні та фінансові зв’язки з Росією перешкоджають зусиллям стримати вторгнення Москви в Україну. 

За даними Bloomberg, представники США закликали Туреччину перекрити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що товари на десятки мільйонів доларів, які підпадають під експортний контроль США, надходять до Росії та можуть бути використані її оборонною промисловістю для ескалації конфлікту. 

Раніше деякі із застережень Вашингтона спонукали до дій. Зокрема, усі п’ять турецьких банків, які брали участь у російській платіжній системі "Мир", вийшли з неї після попередження США минулого року. Після аналогічних попереджень турецькі авіакомпанії працюють над припиненням обслуговування російських компаній.

Товарообіг Росії та Туреччини з січня по вересень 2022 року збільшився вдвічі і досяг $45 млрд. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів з Ентоні Блінкеном пояснював зростання торговельного обороту з Росією зростанням цін на природний газ, який країна купує у Москви.

Автор: 

росія (14441) санкції (4490) Туреччина (1120)


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Топ коментарі
+10
на словах туречііна за украіну по діях за расею і не тіки турція це і казахстан і грузія я вже не кажу про індію і китай..туда ще можна приписати і венгрів і сербів з австріяками.шіейцарія яка завжди зацікавдена в війні бо це дае ій приток денег.а там багато грошей кремля..там ще і гітлера гроші лежать
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09.03.2023 14:43 Відповісти
+7
а раніше це не можно зробити рік чекали ?
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09.03.2023 14:41 Відповісти
+4
Через Босфор спокійно проходять тогрові судна РФ з санкційними товарами.
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09.03.2023 14:46 Відповісти
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а раніше це не можно зробити рік чекали ?
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09.03.2023 14:41 Відповісти
я сподіваюсь що зараз все зміниться .
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09.03.2023 14:59 Відповісти
на словах туречііна за украіну по діях за расею і не тіки турція це і казахстан і грузія я вже не кажу про індію і китай..туда ще можна приписати і венгрів і сербів з австріяками.шіейцарія яка завжди зацікавдена в війні бо це дае ій приток денег.а там багато грошей кремля..там ще і гітлера гроші лежать
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09.03.2023 14:43 Відповісти
подивіться наскікі виросла торгівля германіі і расеі.. десь на 70 процентів. транзіти з европи йдуть в рашу і белорусь і через польшу і держави прибалтіки.на нефті расеі багатіе греція..так що докі ми проливаемо кров за украіну..дехто не брезгуе грішми на крові в тому чіслі і натовці
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09.03.2023 14:48 Відповісти
А де можна побачити, що на 70% зросла?
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09.03.2023 14:57 Відповісти
грамотний. шукай цю імфу тут і інеті..
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09.03.2023 15:01 Відповісти
Досить таки велика цифра, як не шукати? Гуглю і нічого знайте не можу. Де джерело?
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09.03.2023 15:06 Відповісти
джерело було тут на цензорі в опціі єкономіка днів десь зо 20 назад
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09.03.2023 15:10 Відповісти
Я знайшов лише - Водночас імпорт із Росії до ЄС становив 203,4 мільярда євро, за рік збільшившись на 24% і майже досягнувши максимального значення (2012 року - 203,6 мільярда євро). Найбільше збільшився імпорт енергоносіїв - на 42%. Джерело: А новина, що Від початку року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%, - посол Мельник Джерело: була 11.06.22.
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09.03.2023 15:28 Відповісти
ще шукай я завжди кажу те що е.
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09.03.2023 15:30 Відповісти
От дідько, як я таке міг пропустити та, блін, все ніяк не можу знайти. Ні фіга собі - аж 70%. Ну ладно ще в минулому році коли ще нафту купувала, а зараз і санкції вже діють, а все одно 70%. Може хтось ще пам'ятає цю статтю на цензорі? Допоможіть, будь ласка, роззяві
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09.03.2023 16:13 Відповісти
Німеччина з січня до травня на 60% збільшила імпорт із Росії у порівнянні з 2021 роком, - посол Мельник Джерело:
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09.03.2023 17:56 Відповісти
Дякую, але ця стаття минулого року, я її чітаві і нвіть написав, що прочитав саме її, але мені тут пишуть "джерело було тут на цензорі в опціі єкономіка днів десь зо 20 назад"
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09.03.2023 18:33 Відповісти
Армению и Туркменистан забыли
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09.03.2023 14:54 Відповісти
"... на словах ..."?
Байрактары - это "на словах"?
Кирпи - это "на словах"?
Контейнеры боеприпасов, экипировки, медицины - это "на словах"?
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09.03.2023 15:11 Відповісти
а пропуск через босфор кораблей расеі с ракетами це як..а кадене зерно з украіни міліонами тон це як. все оплачено втройне украіной може тобі ще відкрите небо для літаків расеі через турцію згадать.
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09.03.2023 15:19 Відповісти
Все верно. Турция проводит политику "и вашим и нашим". Нам это не нравится, но это их дело.
Просто не надо говорить что Украину они поддерживают "на словах". Это явная ложь.
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09.03.2023 15:26 Відповісти
нашим.. чі може все такі вашим.. от це і е на словах і ложь..на двух стулах одновременно.куда стрелка наклонітся .
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09.03.2023 15:43 Відповісти
Какая "ложь"? Разве Турция когда либо заявляла, что отказывается от сотрудничества с РФ? Кого они обманули? Лично твои хотелки? Так это твои проблемы, а не Турции.
Какие "стрелки"? Куда "наклонітся"? Аби шось ляпнути ...
Эрдоган всегда действовал в интересах Турции (как он их понимал и видел) и не на какие "стрелки" не смотрел.
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09.03.2023 15:55 Відповісти
ти я так поняв турок та ще і лапотний. чім тобі допомогти.. мені им по бпрпбпну і твій лепет теж.. я дивлюсь на факти.тобі дещо напомню про байрактири і мотори украіни...
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09.03.2023 16:45 Відповісти
Запомни, а лучше запиши: Сила дурака в молчании.
Когда тебя загнали под лавку аргументами, то лучше молча слиться. "Факты" я тебе изложил в виде вопросов, не на один из которых у тебя нет ответа.
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09.03.2023 17:07 Відповісти
ти ще сопля а вже турок. ти чого тут лазиш..сгинь лапоть турецкій. ти тут нікто
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09.03.2023 17:13 Відповісти
"Кипри"
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09.03.2023 15:20 Відповісти
Через Босфор спокійно проходять тогрові судна РФ з санкційними товарами.
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09.03.2023 14:46 Відповісти
будемо сподіватися після нагадування з Білого Дому - "поки що".
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09.03.2023 14:57 Відповісти
Конвенція Монтре зберігає за торговельними судами всіх країн свободу проходу через протоки як у мирний, так і у воєнний час і Туреччина тут ні до чого. А ось є велике питання щодо судна, яке недавно пройшло з російським військовим вантажем
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09.03.2023 14:59 Відповісти
тіки не для кораблів з оружіем.на них монтре не разпостраняеться
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09.03.2023 15:21 Відповісти
Нарешті доперли
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09.03.2023 14:58 Відповісти
Грузинська мрія має приготуватись. Тільки почали жити " в злагоді" з бабуїнами, і знову .......
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09.03.2023 15:09 Відповісти
турки одержали підсрачник від Блінкена
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09.03.2023 15:53 Відповісти
валенки кокошники балалйка три струна и свистульки и скатерть самобранку..
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09.03.2023 17:51 Відповісти
....невже мізок включив Ердоган..
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10.03.2023 09:50 Відповісти

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