Туреччина почала блокувати транзит санкційних вантажів до Росії, – ЗМІ

Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Зокрема, йдеться про товари, які йдуть до РФ за так званим "паралельним імпортом".

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на учасників російського ринку.



"Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина у тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії", – розповів гендиректор компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.



За словами співрозмовників видання, офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для Росії.



Деякі співрозмовники видання пов'язують зупинку транзиту підсанкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена. За даними Financial Times, тиск на Туреччину також чинять ОАЕ, які стали головним постачальником електроніки до Росії. У 2022 році ОАЕ збільшили експорт електроніки до Росії в сім разів – до $300 млн.

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Як повідомлялося, раніше влада США попередила Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину, що їхні економічні та фінансові зв’язки з Росією перешкоджають зусиллям стримати вторгнення Москви в Україну.

За даними Bloomberg, представники США закликали Туреччину перекрити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що товари на десятки мільйонів доларів, які підпадають під експортний контроль США, надходять до Росії та можуть бути використані її оборонною промисловістю для ескалації конфлікту.

Раніше деякі із застережень Вашингтона спонукали до дій. Зокрема, усі п’ять турецьких банків, які брали участь у російській платіжній системі "Мир", вийшли з неї після попередження США минулого року. Після аналогічних попереджень турецькі авіакомпанії працюють над припиненням обслуговування російських компаній.

Товарообіг Росії та Туреччини з січня по вересень 2022 року збільшився вдвічі і досяг $45 млрд. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів з Ентоні Блінкеном пояснював зростання торговельного обороту з Росією зростанням цін на природний газ, який країна купує у Москви.