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За час повномасштабної війни звільнилося понад 25 тисяч держслужбовців

портфель,должность

За час воєнного стану в Україні звільнилося 25 602 державних службовці.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС), передає Інтерфакс-Україна.

Із початку 2022 року звільнено 30,4 тис. держслужбовців та призначено 26,8 тис. держслужбовців, а в період військового стану 25,6 тис. та 20,3 тис. держслужбовців відповідно.

Також зазначається, що з 24 лютого 2022 року 4355 держслужбовців виїхали за кордон, із них 3992 жінки.

Наразі в штатному режимі працюють 143,2 тис. держслужбовців, а 9,6 тис. – дистанційно, ще 12 тис. перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

Крім того, 3637 держслужбовців перебувають у лавах Збройних сил України, серед який 494 жінки.

Зазначається, що на сьогодні кількість вакантних посад на держслужбу становить 34 891.

Автор: 

звільнення (1012) держслужбовці (105) НАДС (19)


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