За час повномасштабної війни звільнилося понад 25 тисяч держслужбовців

За час воєнного стану в Україні звільнилося 25 602 державних службовці.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС), передає Інтерфакс-Україна.



Із початку 2022 року звільнено 30,4 тис. держслужбовців та призначено 26,8 тис. держслужбовців, а в період військового стану 25,6 тис. та 20,3 тис. держслужбовців відповідно.



Також зазначається, що з 24 лютого 2022 року 4355 держслужбовців виїхали за кордон, із них 3992 жінки.



Наразі в штатному режимі працюють 143,2 тис. держслужбовців, а 9,6 тис. – дистанційно, ще 12 тис. перебувають у відпустці для догляду за дитиною.



Крім того, 3637 держслужбовців перебувають у лавах Збройних сил України, серед який 494 жінки.



Зазначається, що на сьогодні кількість вакантних посад на держслужбу становить 34 891.