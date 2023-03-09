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Власниці херсонського телеканалу повідомили про підозру. Вона "розкручувала" колаборанта Сальдо

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Власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Вона після захоплення Херсона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області. Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

На колаборантку чекає покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Автор: 

Херсон (270) телебачення (405) колабораціонізм (9)


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зрадникам мародерам чіновнікам під час війни срок треба збільшити вдвое. вищю меру в 30 років
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09.03.2023 15:33 Відповісти

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