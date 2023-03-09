Власниці херсонського телеканалу повідомили про підозру. Вона "розкручувала" колаборанта Сальдо

Власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Вона після захоплення Херсона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області. Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

На колаборантку чекає покарання у вигляді 12 років ув’язнення.