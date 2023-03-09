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Новини
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Кількість аптек в Україні зменшилася за рік на 19%

лекарства,аптека

Продаж лікарських засобів в аптеках у 2022 році впав на 6%, що менше, ніж прогнозувалося на початку активного вторгнення.

У звіті агентства Top Lead наголошується, що з лютого протягом усього 2022 року на роздрібному ринку зазначалося зниження обсягу продажу порівняно з 2021 роком, водночас у грудні вперше було зафіксовано перевищення обсягу продажу порівняно з попереднім роком, передає Інтерфакс-Україна.

Кількість відкритих аптек за минулий рік впала на 18,5% і становила 16,9 тис. у той час, як за підсумками 2021 року в Україні працювало 20,8 тис. аптек.

Як зазначається, це пов'язано з тим, що частина території окупована, а частина аптек фізично знищена.

Пропорція між українськими та іноземними проданими ліками майже не змінилася.

Найбільше впав продаж антибактеріальних засобів, а найбільше зріс продаж препаратів проти тиску.

При цьому перевищення обсягу продажу порівняно з 2021 роком зафіксовано в сегменті протизапальних та протиревматичних засобів, препаратів від тиску, анальгетиків, протидіабетичних препаратів та психоаналептиків.

Автор: 

ліки (584) продаж (2092) аптека (102)


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не скажи.. в нашому місті магазинів стіки нема. на одній вулиці іх мабуть штук 20.
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09.03.2023 16:48 Відповісти
Я так і не зрозумів яким чином ці тисячі аптек у кожному місті виживали завжди. Де стільки покупців набрати. Чи там десятирна накрутка.
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09.03.2023 19:16 Відповісти

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