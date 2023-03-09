США виділили Україні $14 мільярдів фінансової допомоги з початку війни, – Марченко

Із початку повномасштабного вторгнення США надали Україні понад $14 млрд фінансової допомоги. Використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, уряд України зацікавлений у прозорому та підзвітному використанні коштів донорів.

"Для того, щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення в боротьбі з корупцією", – зазначив Марченко.

Коментуючи використання грантової допомоги від США, він зазначив, що уряд може продемонструвати кожну особу, яка отримала кошти від американських платників податків.

Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting – LLP.

"Проблема з корупцією в Україні не зникла, тому ми маємо розширювати інструменти для її подолання. Щоб зберегти підтримку від урядів країн та платників податків країн-партнерів, ми маємо доводити справами, що ми надійні союзники й можемо ефективно використовувати залучені кошти", – додав Марченко.

Як повідомлялося, 27 лютого Україна отримала перший транш у $1,25 млрд із нещодавно оголошеного США пакету допомоги на $2,5 млрд, які планується виділити у лютому та березні цього року.