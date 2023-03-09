Єврокомісія в рамках програми Erasmus+ виділила 100 мільйонів євро для українців

Європейська Комісія переглянула бюджет програми Erasmus+ на 2023 рік, довівши загальну суму до 4,43 млрд євро в світлі підтримки України.

"Загальний бюджет програми на цей рік був переглянутий у бік збільшення до нової загальної суми в 4,43 млрд євро, що є найвищим річним фінансовим обсягом, який коли-небудь досяг програма Erasmus+", – йдеться в повідомленні ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

У Єврокомісії зазначили, що переглянута робоча програма включає початкові асигнування в розмірі 100 млн євро із бюджету Erasmus+ на 2027 рік для підтримки проєктів, які просувають освітню діяльність та сприяють інтеграції людей, які рятуються від війни в Україні, у нове середовище навчання, а також діяльність, що підтримує організації, учнів та персонал в Україні.

"Очікувані кошти посилять діяльність, що проводиться для українців, які рятуються від війни, за рахунок додаткової підтримки організацій-бенефіціарів Erasmus+. Фінансовані заходи можуть змінюватись від курсів мовної та культурної інтеграції, інструментів вивчення мови, адресованих викладачам або учням, до стипендій або спільної всіх секторах Erasmus+ для учнів та викладачів", – пояснили в ЄК.

Крім того, йдеться і про посилення міжнародного аспекту Erasmus+ за рахунок збільшення бюджету на 31 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію проєктів мобільності та нарощування потенціалу у сфері вищої освіти з метою підтримки проєктів міжнародного співробітництва.

Буде також надано підтримку проекту структурної реформи, яка спрямована на створення відкритого цифрового освітнього середовища з метою надання якісної освіти та навчання студентів, які вступають в українські вищі навчальні заклади, для біженців з України або студентів внутрішньо переміщених осіб.

"Це також надасть освітні можливості ширшій українській спільноті за кордоном на основі співробітництва між українськими та іншими європейськими університетами", – наголошується в повідомленні.

У Єврокомісії поінформували, що на підставі відкритих конкурсів заявок на проєкти будь-який державний чи приватний орган, який працює у сфері освіти, навчання, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування за допомогою національних агентств Erasmus+, розташованих у всіх державах-членах ЄС та третіх країнах, пов'язаних із програмою.

"У рамках загального конкурсу пропозицій Erasmus+ проводиться кілька раундів подання заявок. Наступний, орієнтований на партнерські відносини з додатковим пріоритетом для учнів, викладачів та співробітників з України, відкриється 22 березня 2023 року", – повідомила Єврокомісія.

Створена понад 35 років тому, Erasmus+ є однією з найзнакових програм ЄС, і на сьогоднішній день у ній взяли участь понад 13 млн людей. Із загальним бюджетом, доступним для Erasmus+ з 2021 по 2027 рік, у розмірі 26,2 млрд євро, доповненим приблизно 2,2 млрд євро із зовнішніх інструментів ЄС, програма призначена для підтримки ще більшої кількості учасників та ідей у Європі та за її межами.