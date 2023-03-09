Виробник кристалів Swarovski оголосив про вихід з Росії

Австрійська компанія Swarovski, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла і широковідома як виробник стразів, планує повністю припинити свою діяльність у Росії.

Про це генеральний директор компанії Алексіс Назард заявив у інтерв'ю журналу Trend.

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Swarovski закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-продажі в Росії.

Тепер, за словами Назарда, "ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність"

Водночас керівник компанії не уточнив строків остаточного виходу з Росії, зазначивши, що процес виходу буде "організовано і здійснено відповідно до всіх чинних законів, включаючи економічні санкції та інші торговельні обмеження".

Компанія Swarovski займається виробництвом біжутерії з кришталю. Її штаб-квартира розташована у австрійському місті Ваттенс (федеральна земля Тіроль).