Виробник кристалів Swarovski оголосив про вихід з Росії
Австрійська компанія Swarovski, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла і широковідома як виробник стразів, планує повністю припинити свою діяльність у Росії.
Про це генеральний директор компанії Алексіс Назард заявив у інтерв'ю журналу Trend.
Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Swarovski закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-продажі в Росії.
Тепер, за словами Назарда, "ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність"
Водночас керівник компанії не уточнив строків остаточного виходу з Росії, зазначивши, що процес виходу буде "організовано і здійснено відповідно до всіх чинних законів, включаючи економічні санкції та інші торговельні обмеження".
Компанія Swarovski займається виробництвом біжутерії з кришталю. Її штаб-квартира розташована у австрійському місті Ваттенс (федеральна земля Тіроль).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль