Усім мешканцям Києва повернули світло, без опалення залишається 30% будинків, – Кличко
Електропостачання споживачам Києва після російської ракетної атаки в ніч на 9 березня відновлене в повному обсязі.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.
Він додав, що роботи з відновлення теплопостачання тривають.
"Наразі 30% домівок без опалення. Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби", – написав міський голова.
Як повідомлялося, вранці четверга, 9 березня, внаслідок ракетної атаки та екстрених відключень електроенергії 40% споживачів Києва залишилися без опалення.
Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста спостерігався низький тиск води.
Станом на 9:00 ранку екстрені відключення світла у столиці скасовано. Однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення продовжували діяти у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів міста.
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