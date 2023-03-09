Усім мешканцям Києва повернули світло, без опалення залишається 30% будинків, – Кличко

Електропостачання споживачам Києва після російської ракетної атаки в ніч на 9 березня відновлене в повному обсязі.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Він додав, що роботи з відновлення теплопостачання тривають.

"Наразі 30% домівок без опалення. Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби", – написав міський голова.

Як повідомлялося, вранці четверга, 9 березня, внаслідок ракетної атаки та екстрених відключень електроенергії 40% споживачів Києва залишилися без опалення.

Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста спостерігався низький тиск води.

Станом на 9:00 ранку екстрені відключення світла у столиці скасовано. Однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення продовжували діяти у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів міста.