Наслідки ракетних ударів: електротранспорт у Житомирі зупинили до наступного тижня

У Житомирі трамваї та тролейбуси не працюватимуть до початку наступного тижня через дефіцит електроенергії.

"Станом на зараз в Житомирі працюють 30% світлофорних об’єктів. Електротранспорт не працює. Тому кількість комунальних автобусів на муршрутах міста збільшена. Зокрема, вони виїхали за курсом тролейбусів №2 та №3", – сказано в повідомленні Житомирської міської ради.

.Там зазначили, що орієнтовно до початку наступного тижня електротранспорт у місті не працюватиме.

у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.