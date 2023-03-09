Наслідки ракетних ударів: електротранспорт у Житомирі зупинили до наступного тижня
У Житомирі трамваї та тролейбуси не працюватимуть до початку наступного тижня через дефіцит електроенергії.
"Станом на зараз в Житомирі працюють 30% світлофорних об’єктів. Електротранспорт не працює. Тому кількість комунальних автобусів на муршрутах міста збільшена. Зокрема, вони виїхали за курсом тролейбусів №2 та №3", – сказано в повідомленні Житомирської міської ради.
.Там зазначили, що орієнтовно до початку наступного тижня електротранспорт у місті не працюватиме.
у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.
За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль