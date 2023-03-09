Боррель заявив про необхідність залучення приватних інвестицій для відновлення України

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє про необхідність залучення до відновлення повоєнної України приватних інвестицій, як із самої України, так і з Євросоюзу, для чого мають бути створені сприятливі умови.

"Абсолютно очевидно, що ми маємо підготуватися до відновлення та реконструкції, які йдуть пліч-о-пліч разом із процесом реформ на шляху до європейського членства. Ці процеси посилюють один одного. Україна має просуватися вперед у сфері боротьби з корупцією, проведенні судової системи, що збільшить ефективність витрат в Україні та створить передбачувані та справедливі економічні умови для того, щоб залучити приватних інвесторів. Це має бути мобілізовано для того, щоб гарантувати, що приватний сектор може відігравати ключову роль для громадянського суспільства та місцевої влади. Ми маємо використовувати наше фінансування, щоб залучити приватні інвестиції – як із України, так і з ЄС", – сказав Боррельпісля закінчення засідання Європейської Ради на рівні міністрів з питань розвитку в Стокгольмі, передає Інтерфакс-Україна.

Високий представник ЄС констатував, що реконструкція України буде "наступним величезним завданням".

"І що довше триває ця війна, то більше будуть руйнування і більше буде роботи, яку ми повинні будемо зробити для того, щоб підтримати Україну у її відновленні. Також цілком очевидно, що Росія має компенсувати неймовірні руйнування та втрати, які вона завдала Україні та її народу. Вона має заплатити ціну за відновлення України. Для цього ми працюємо над тим, як ми зможемо використовувати та мобілізувати заморожені російські активи відповідно до міжнародного права", – додав він.