"Укрпошта" купила 20 електровелосипедів за 1,4 мільйона

"Укрпошта" купила 20 електровелосипедів для пілотного проєкту "Листоноші на електробайках" за 1,4 млн грн.

Як свідчать дані результатів тендеру в системі Prozorro, переможцем тендеру стала заснована як стартап у 2020 році компанія із Чернігова "Байкбокс". Компанія виробляє важкі електровелосипеди під брендом Bayka, електрочовни, елекробаггі та інший малий електротранспорт, пише LIGA.net.

Роздрібна ціна електробайків компанії коливається від 65 тис. грн до 172 тис. грн.

"Протягом березня "Укрпошта" проводитиме пілот проєкту із запуску електробайків. Після пілота буде ухвалено остаточне рішення щодо масштабування проєкту на всі області. Їх планується використовувати в регіонах, що мають специфічні умови місцевості, – повідомили в "Укрпошті".

Згідно з тендерним оголошенням, "Укрпошта" купила 10 триколісних електровелосипедів із ящиками, 5 двохколісних із ящиками та 5 двоколісних із кофрами. Електробайки мають бути новими – 2023 року випуску, – і поставлені не пізніше 31 травня.

"Спробуємо різні формати та моделі (2- та 3-колісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням", – повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.