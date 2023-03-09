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Новини
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"Укрпошта" купила 20 електровелосипедів за 1,4 мільйона

велосипед,укрпошта

"Укрпошта" купила 20 електровелосипедів для пілотного проєкту "Листоноші на електробайках" за 1,4 млн грн.

Як свідчать дані результатів тендеру в системі Prozorro, переможцем тендеру стала заснована як стартап у 2020 році компанія із Чернігова "Байкбокс". Компанія виробляє важкі електровелосипеди під брендом Bayka, електрочовни, елекробаггі та інший малий електротранспорт, пише LIGA.net.

Роздрібна ціна електробайків компанії коливається від 65 тис. грн до 172 тис. грн.

"Протягом березня "Укрпошта" проводитиме пілот проєкту із запуску електробайків. Після пілота буде ухвалено остаточне рішення щодо масштабування проєкту на всі області. Їх планується використовувати в регіонах, що мають специфічні умови місцевості, – повідомили в "Укрпошті".

Згідно з тендерним оголошенням, "Укрпошта" купила 10 триколісних електровелосипедів із ящиками, 5 двохколісних із ящиками та 5 двоколісних із кофрами. Електробайки мають бути новими – 2023 року випуску, – і поставлені не пізніше 31 травня.

"Спробуємо різні формати та моделі (2- та 3-колісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням", – повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Автор: 

велосипед (40) Укрпошта (801) закупівлі (2655)


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Топ коментарі
+2
на нашіх поліція штатів іздить.. по перше дешевщі а по друге кращі. а ці просто відмили гроши на дешевих кітайцях
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09.03.2023 21:01 Відповісти
+1
Велосипеди я надіюсь камуфліровані, і лишень по 70к....будуть по укрпошті розсікати.
Вже був один на самокаті. Правда недовго.
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09.03.2023 20:50 Відповісти
+1
ну треба ж чиімсь діткам по песочку на дачі іздити
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10.03.2023 13:40 Відповісти
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Велосипеди я надіюсь камуфліровані, і лишень по 70к....будуть по укрпошті розсікати.
Вже був один на самокаті. Правда недовго.
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09.03.2023 20:50 Відповісти
на нашіх поліція штатів іздить.. по перше дешевщі а по друге кращі. а ці просто відмили гроши на дешевих кітайцях
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09.03.2023 21:01 Відповісти
ті по 7 000 баксів) а цей шо на картинці стилус продае по 81 000грн.. запас ходу приблизно 30 км а от триколісні по 180 000грн-тут не то шо не вкрали..а якась шалена знижка така шо схоже на пестешь)
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10.03.2023 13:29 Відповісти
да ти прям резнік..на алі єкспрес і тисячі не стоять..чі може ти іх раз 40 через ротердам возив
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10.03.2023 13:38 Відповісти
чого ти дерне таке-на сараї **** написано а там дрова.
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10.03.2023 18:16 Відповісти
На ремонт власних приміщень, гідні зарплати - немає, а на байки по 2000 доларів є... Маразм!
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10.03.2023 08:49 Відповісти
ну треба ж чиімсь діткам по песочку на дачі іздити
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10.03.2023 13:40 Відповісти
ота хрінь з переду швидко відвалиться. ну хто ж таке клепає - отаку громадину на "одну руку"!
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10.03.2023 23:41 Відповісти

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