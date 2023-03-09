Міжнародна група REPO звітує про блокування російських активів на $58 мільярдів

Багатостороння Цільова робоча група з переслідування російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) заблокувала або заморозила російські активи на $58 млрд, які потрапили під обмеження у зв’язку із санкціями проти війни Росії в Україні.

"Через рік після неспровокованої та незаконної агресивної війни РФ проти України група REPO задіяла широку багатосторонню координацію, щоби створити безпрецедентний тиск на росіян, які перебувають під санкціями. Члени REPO успішно заблокували або заморозили російські активи, які потрапили під санкції, на суму понад $58 млрд", – йдеться в спільній заяві групи, передає Укрінформ.

При цьому зазначається, що була проведена робота з відстеження російських активів по всьому світу та був жорстко обмежений доступ росіян, які потрапили під санкції, до міжнародної фінансової системи. Крім того, надійно заблоковані активи Центробанку РФ, арештована розкішна нерухомість та статки російських олігархів.

Робоча група використовує дані міжнародної фінансової розвідки, інформацію правоохоронних органів багатьох країн, спільних розслідувань, а також дані, надані приватним сектором. Це має на меті "позбавити Кремль доступу до прибутків і економічних ресурсів, які РФ використовує для ведення своєї незаконної війни".

За рік роботи було проведено шість багатосторонніх зустрічей REPO, налагоджений постійний обмін інформацією та вжиті колективні заходи для контролю за виконанням санкцій проти Росії. Крім того, були викриті спроби РФ обійти запроваджені проти неї обмеження, у тому числі,на криптовалютному ринку, у сфері оборонних закупівель, а також із використанням фінансових посередників.

Учасники робочої групи наголосили, що налаштовані рішуче, аби забезпечити надійне блокування активів РФ, які перебувають під санкціями, допоки не буде врегульований конфлікт між РФ і Україною.

"Будь-яке розв’язання конфлікту має гарантувати, що росія заплатить за завдану нею шкоду", – підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, група REPO була створена та провела установче засідання в березні 2022 року. Вона була заснована міністрами фінансів, юстиції, внутрішніх справ, а також профільними єврокомісарами з метою виявлення, обмеження, заморожування, арешту та конфіскації активів фізичних та юридичних осіб, що опинилися під санкціями, пов’язаними з агресією РФ проти України.