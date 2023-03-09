США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції щодо п’яти компаній, що базуються в Китаї, і однієї фізичної особи у зв’язку з постачанням Ірану компонентів, які можна використовувати під час виробництва безпілотників. Також відомство внесло до "чорного списку" 39 підприємств, які є мережею іранського "впливового тіньового банкінгу".

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів ввело санкції проти п'яти компаній та однієї фізичної особи за постачання матеріалів для іранських БПЛА. Ця мережа компаній, що базується в Китаї, відповідальна за продажі та постачання Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) тисяч виробів аерокосмічної промисловості, у тому числі тих, які можна використовувати у БПЛА", – сказано в повідомленні відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Під санкціями опинилися компанії Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade та її співробітник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

У Мінфіні США нагадали, що все майно цих структур, яке перебуває в юрисдикції США та американських громадян, необхідно заблокувати та звітувати перед OFAC. Будь-які структури, якими більш ніж на 50% мають ці підсанкційні організації, також блокують. Усі транзакції, які проводяться в їхніх інтересах на території США чи американцями, заборонені.

Крім того, особи, які беруть участь у певних транзакціях з новими фігурантами списків санкцій, також можуть підпасти під американські санкції. Крім того, США можуть запровадити обмеження щодо будь-яких іноземних фінансових інституцій, які усвідомлено сприяють цим фігурантам у здійсненні значних транзакцій або надають їм фінансові послуги.

Наприкінці січня Євросоюз вніс у списки санкцій іранську HESA, що виробляє БПЛА.

Стосовно внесення до "чорного списку" 39 підприємств, які є мережею іранського "впливового тіньового банкінгу" заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив наступне: "Іран розвиває складні мережі ухилення від санкцій, у яких іноземні покупці, пункти обміну валют та десятки підставних компаній спільно допомагають іранським компаніям, які потрапили під санкції, продовжувати торгівлю".

"Нинішні дії вказують на відданість США дотримання наших санкцій та нашу здатність зруйнувати іноземні фінансові мережі Ірану, які він використовує для відмивання коштів", – додав Адейемо.

Ця мережа є однією з кількох мульти-юрисдикційних незаконних фінансових систем, яка надавала дозволи іранським організаціям, а також доступ до міжнародної фінансової системи, наголошується в повідомленні Мінфіну США.