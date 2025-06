Фрідман та Авен продають акції російського "Альфа-банку" задля скасування санкцій (оновлено)

Російські підсанкційні мільярдери Михайло Фрідман і Пьотр Авен планують вийти з капіталу "Альфа-банку", продавши свої частки за $2,3 млрд давньому партнеру Андрію Косогову, щоб домогтися скасування західних санкцій.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що Косогов, який не потрапив під санкції, придбає російський банк у кіпрської материнської компанії ABH Financial Ltd (одним із бенефіціарів якої є він сам, спільно з Фрідманом та Авеном).

Фрідман та Авен відмовилися від коментарів на запит FT. Косогов підтвердив, що угоду було погоджено, але відмовився уточнити деталі.

Згодом у російському "Альфа-банку" підтвердили, що зміна контролюючих акціонерів наразі готується, але вона може не вимагати додаткового узгодження іноземних регуляторів, повідомляє РБК із посиланням на представника фінустанови. Він також підтвердив, що засновники банку Михайло Фрідман та Петро Авен обговорюють продаж своїх часток іншому бенефіціару – Андрію Косогову.

"Наскільки нам відомо, така угода справді опрацьовується. Говорити про її завершення рано – сторонам необхідно пройти низку корпоративних та юридичних процедур", – сказав представник російського "Альфа-банку".

Зараз Фрідману та Авену належить 32,9 і 12,4% акцій відповідно у люксембурзькій ABH Holdings S.A., яка контролює російський "Альфа-банк". Пакет Косогова в цій структурі вже становить 40,96%, він збільшив його рік тому, додавши до своєї частки акції Германа Хана (27,97%) та Олексія Кузьмичова (16,32%).

Станом на 3 серпня 2021 люксембурзька ABH Holdings S.A. контролювала "Альфа-банк" через дві структури – кіпрську ABH Financial Limited і російську "АБ Холдинг".

Джерела FT зазначали, що угода з продажу "Альфа-банку" вимагатиме узгодження регуляторів – Банку Росії та, можливо, органів США та ЄС, які відповідають за санкційну політику. Однак у самому російському "Альфа-Банку" вважають, що додаткових дозволів для проведення операції може не знадобитися.

"Ні Андрій Косогов, ні продавець не під санкціями, тому є ймовірність того, що схвалення угоди з боку закордонних регуляторів не потребуватиметься. Так чи інакше, угоду буде здійснено у повній відповідності до всіх застосовних законів", – сказав представник банку.

Він додав, що головним результатом операції є те, що "основним власником банку стане російський громадянин та один із засновників "Альфа-Груп" Андрій Косогов.

Нагадаємо, Нацбанк України у березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".