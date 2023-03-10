Суд повернув державі ділянку на березі Дніпра вартістю 315 мільйонів

Суд повернув у державну власність частину берега річки Дніпро в межах селища Козин Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Прокурори Київської обласної прокуратури відстояли в апеляції повернення у державну власність земельної ділянки площею 8 га вартістю понад 315 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ділянка належить до земель водного фонду. Вона повинна перебувати виключно у державній чи комунальній власності.

Утім, на підставі розпорядження районної державної адміністрації була протиправно відведена у приватну власність для ведення селянського господарства. Пізніше ці землі були внесені до статутного капіталу юридичної особи, пов’язаної з народним депутатом України.

"Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської обласної державної адміністрації, задоволено", – підсумували в прокуратурі.