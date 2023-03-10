Українці обрали нову назву для "Південно-Західної залізниці". Наразі запустили нове голосування

У застосунку "Дія" українці проголосували за нову назву для "Південно-Західної залізниці". Більшість голосів віддали назві "Центральна". Тепер у "Дії" стартує нове голосування – про перейменування "Південної залізниці".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Разом прибираємо російський слід із назв філій "Укрзалізниці". Українці уже визначилися, як хочуть перейментувати "Південно-Західну". Найбільше голосів набрала назва "Центральна". Її вибрали більше 417,2 тисяч користувачів з понад 1,1 млн тих, хто проголосував", – йдеться у повідомленні.

Наразі у "Дії" стартує нове опитування – щодо назви для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської та окремі райони Чернігівської й Луганської областей.

Серед варіантів: Харківська залізниця, Слобожанська залізниця, Слобідська залізниця та Східна залізниця.

Голосування триватиме з 10 до 17 березня. Щоб взяти у ньому участь, необхідно авторизуватися у "Дії", вибрати "Послуги" та натиснути "Опитування".

Зазначимо, дві гілки "Укрзалізниці" – "Південно-Західна" та "Південна" – отримали назви за географічною прив'язкою до Російської імперії ще у ХІХ столітті. Хоча територіально розміщені в зовсім інших регіонах.

Опитування в Дії реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й "Укрзалізницею".

Як повідомлялося, наприкінці лютого "Укрзалізниця" розпочала програму "Залізна українізація", яка передбачає відмову від російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Програма розрахована на 2023-2025 роки.