Польща почала будувати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, зокрема встановлювати протитанкові їжаки.

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак у Twitter.

"Сьогодні військові почали будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", –зазначив він.

Міністр також нагадав, що в лютому почали зводити укріплення на кордоні з Калінінградською областю.

Як повідомлялося, Польща розглядає можливість повного закриття кордону з Білоруссю.

З 10 лютого був призупинений рух на прикордонному з Білоруссю пункті пропуску "Бобровніки". Після цього рішення залишилося функціонувати тільки два пункти Кукурики і Тересполь, який діє лише для пасажирського транспорту.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після цього допустив подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.