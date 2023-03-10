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Польща почала будувати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю

кордон,польща,білорусь

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, зокрема встановлювати протитанкові їжаки.

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак у Twitter.

"Сьогодні військові почали будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", –зазначив він.

Міністр також нагадав, що в лютому почали зводити укріплення на кордоні з Калінінградською областю.

Польща почала будувати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю 01

Як повідомлялося, Польща розглядає можливість повного закриття кордону з Білоруссю.

З 10 лютого був призупинений рух на прикордонному з Білоруссю пункті пропуску "Бобровніки". Після цього рішення залишилося функціонувати тільки два пункти Кукурики і Тересполь, який діє лише для пасажирського транспорту.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після цього допустив подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

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Білорусь (1590) кордон (1149) Польща (2459)


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Все вірно , ров з крокадилами так потрібно....
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10.03.2023 11:37 Відповісти

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