ДТЕК готує до запуску нову вітрову електростанцію на Миколаївщині

Група ДТЕК завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт, яка розташована у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.

Будівництво нової ВЕС планувалося ще на 2022 рік, але повномасштабна війна призупинила проєкт. Наразі в ДТЕК вирішили відновити будівництво, найближчими тижнями перша черга станції почне працювати на повну потужність.

"Група ДТЕК розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність Тилігульської ВЕС у 500 МВт. Зараз йде пошук варіантів для подальшої реалізації проекту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами", – додали в пресслужбі.