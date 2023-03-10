Євросоюз планує спільні морські патрулювання для захисту інфраструктури від РФ

ЄС розглядає можливість спільного морського патрулювання та військово-морських навчань для боротьби з російськими кораблями-шпигунами та захисту критично важливої морської інфраструктури.

Як пише Financial Times, 10 березня буде опублікована оновлена морська стратегія блоку, передає Європейська правда.

Вона включає план дій, що закликає до проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС та збільшення кількості військових патрулів та патрулів берегової охорони при покращенні координації між країнами-членами.

Єврокомісар з питань довкілля та океанів Віргініус Синкявічюс сказав, що стратегія також передбачає посилення супутникового моніторингу та обмін розвідданими.

"Безумовно, існує потреба в подальшій розбудові потенціалу та можливостей країн-членів", – додав він.

Комісар зазначив, що напад на газопровід "Північний потік" показав необхідність посилення пильності щодо морської діяльності в Європі.

Країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

За створенням плану стоять єврокомісар Сінкявічюс і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Хоча у плані наголошується на співпраці з НАТО, він стверджує, що війна в Україні виявила необхідність для ЄС вжити власних захисних заходів.

Сінкявічюс також сказав, що план включає пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі. Єврокомісар також хотів би створити спеціальну групу для очищення Чорного моря після війни.