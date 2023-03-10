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Фінляндія виділила Україні ще 29 мільйонів євро на гуманітарну допомогу

фінляндія

Уряд Фінляндії виділив Україні додаткові 29 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії, передає Інтерфакс-Україна.

"Агресивна війна Росії проти України, яка триває понад рік, принесла величезну кількість руйнувань і страждань. За оцінкою ООН, гуманітарної допомоги потребують 17,6 млн осіб – майже половина населення країни. Щоб полегшити людські страждання та зміцнити країну у розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 млн євро на гуманітарну допомогу та 14 млн євро на підтримку співпраці з метою розвитку", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що кошти виділені у межах відповіді на запит України на підтримку у забезпеченні невідкладних та довгострокових потреб у галузі освіти, навколишнього середовища та радіаційної безпеки.

"Ми не повинні ставати байдужими до війни. У розпал кризи люди повинні отримувати їжу, дах і ліки, а діти повинні ходити до школи. Водночас ми маємо підтримувати Україну, щоб вона теж могла оговтатися від війни", – заявив міністр співпраці та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.

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