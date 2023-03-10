Британія підозрює росіян у відмиванні прибутків від війни в Україні, – ЗМІ

Уряд Великої Британії підозрює, що росіяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їх словами, британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн протягом останніх років, ймовірно, для відмивання грошей або ухилення від податків.

Сотні цих фірм вказують росіян як своїх співробітників, і деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди, кажуть люди.

Як пише видання, росіяни займають провідне місце серед тих, кого приваблює лондонське Сіті завдяки легкому регулюванню, яке дозволяє їм зберігати свої активи без особливого контролю.

Одна компанія, ідентифікована британською владою, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні та вказана в реєстрах судноплавства як власник зернового транспортера. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Воно неодноразово проходило через Чорне море за останні місяці.

У компанії є три нинішні та колишні посадові особи, зареєстровані в Companies House, британському реєстрі компаній, усі вони є громадянами Росії та вказали домашні адреси в Росії. Ні вони, ні компанія не мають помітних операцій у Лондоні.

Відповідно до документів, з якими ознайомилося Bloomberg, Європейський Союз обговорював санкції проти фірми в рамках свого останнього пакету заходів. Компанію вилучили з пропозиції ще до схвалення пакету під час переговорів між державами-членами.

Кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них – співробітник МВС Росії, домашня адреса якого в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

"Ми знаємо про неправомірне використання реєстру компаній для підтримки незаконної діяльності. Якщо виявлено потенційну злочинну діяльність, ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб передати справи та підтримати розслідування", – заявив речник Companies House, відмовившись відповідати на запитання про окремі компанії.

Джерело, знайоме з розслідуванням правоохоронними органами Великої Британії щодо відмивання грошей, зазначило, що злочинці використовують британські компанії, щоб перевести великі суми грошей у країну та утримувати їх протягом кількох років.

Вони або переводять гроші до того, як їм доведеться подати рахунки до Companies House, або подають шахрайські рахунки, які не розкривають реальні активи, якими володіє компанія.