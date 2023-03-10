Найбільший світовий перевізник Maersk відновив доставку контейнерів в Україну

Один із найбільших світових контейнерних перевізників – датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS – відновила доставку вантажів в Україну, призупинену з лютого минулого року після початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляє компанія, контейнери в Україну доправлятимуть баржами через порт Рені з Констанци (Румунія), передає Інтерфакс-Україна.

"Розвиток в Україні залишається у фокусі уваги, а також імплементація рішень для наших клієнтів з метою забезпечення безпеки", – зазначається у повідомленні компанії.

Згідно з ним, Maersk запускає нове щотижневе баржеве сполучення з порту Констанца до порту Рені двома маршрутами – через Констанцу/Дунайський канал та Чорне море з часом транзиту приблизно 1,5 дні.

Система компанії оновлена та приймає бронювання від клієнтів з доставкою до порту Рені. Їхнє виконання залежатиме від робочих можливостей за умови оформлення належної документації, включаючи юридичне ухвалення положення про Україну щодо наявності ризиків у регіоні, уточнює компанії.

За детальнішою інформацією про доставку вантажів до порту Рені Maersk просить звертатися до її місцевих представників.

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Як повідомлялося, данська AP. Moeller-Maersk A/S, яка одразу ж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявила про припинення роботи в Росії, вже 21 березня повідомила російським клієнтам про початок згортання бізнес-активності в РФ.

У листопаді минулого року Moeller-Maersk вирішила ліквідувати свій російський підрозділ ТОВ "Маерск".

У лютому 2023 року Moeller-Maersk уклала угоду про продаж своїх російських логістичних майданчиків у Санкт-Петербурзі та Новоросійську – компанії IG Finance Development Limited.

A.P. Moeller-Maersk A/S є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень та управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходилися в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.