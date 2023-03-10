Полтавський ГЗК: Суд навмисно затягує питання про розблокування рахунків

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат вимагає повного розблокування своїх рахунків і заявляє, що Київський апеляційний суд намагається затягнути судовий процес по цій справі.

У підприємстві, що належить швейцарській залізорудній компанії Ferrexpo, стверджують, що колегія суддів безпідставно відхилила клопотання адвоката ГЗК щодо участі представників комбінату у розгляді, передає 5 канал.

У них начебто, не було посвідчень, що підтверджують посади. І, проігнорувавши неодноразові заклики сторони захисту продовжити розгляд справи навіть без участі працівників компанії, адже розблокування рахунків вкрай важливе для забезпечення подальшої роботи підприємства, судді відклали розгляд справи ще на два тижні.

"Якщо ми дивимось на те, що треба підтверджувати кожен нюанс, який не прописаний законодавчий документ. Ну не знаю, я кажу, що це рішення нами вбачається надуманим. Рішення суду про перенесення термінів, воно було надумане і це може призвести до того, що ще на деякий час місто не отримає рішення і знову ми ставимо під загрозу життя наших людей, тому що люди не можуть нормально працювати, жити, отримувати доходи", – заявив представник керівництва Полтавського ГЗК Сергій Чеботарьов.

Натомість прокурор по справі, від будь-яких коментарів відмовився.

Під час минулого розгляду справи Шевченківський районний суд частково розблокував рахунки гірничо-збагачувального комбінату, підприємство отримало можливість здійснювати виплати заробітної плати та оплатити оренду майна, а також товари та послуги комунальних та державних компаній.

Водночас суд відхилив можливість проведення сплати за товари та послуги отримані від підрядних організацій.

Представники компанії наголошують, що продовження заборони проведення платежів в сторону цих підприємств ставить під загрозу їх роботу, фінансову стабільність багатьох тисяч співробітників, адже для більшості з цих компаній Полтавський ГЗК є основним замовником.

Окрім того, послуги та товари, які надають ці підрядні організації є критичними для забезпечення стабільної виробничої діяльності підприємства і їх відсутність може призвести до повної зупинки виробництва. А це спричинить недоотримання державою податків, надходження валютного виторгу в країну.

Також приватне акціонерне товариство "Полтавський ГЗК" наполягає на знятті арешту з фінансових операцій, які направленні на соціальну підтримку України.

"Переселенцям допомагаємо, тим частинам які переїхали, базуються в нашому місті… Могли б ще більше допомагати ЗСУ і всім тим верствам населення які потребують нашої допомоги", – розповідає Чеботарьов.

За його словами, у компанії вважають вкрай важливим продовжити всі соціальні та гуманітарні програми в рамках діяльності благодійного фонду приватного акціонерного товариства "Полтавський ГЗК".

На підприємстві зазначають, що минулого року компанія Ferrexpo надала військової та гуманітарної допомоги на суму понад 700 млн грн. Тож, якщо розблокування рахунків не відбудеться у найкоротші строки, ані благодійність, ані робота підприємства стануть неможливими. А це означає, що під загрозою опиниться цілий регіон, адже Полтавський ГЗК є бюджетоутворювальним.

Тому Полтавський ГЗК наголошує на важливості повного розблокування рахунків у найкоротші строки задля повноцінної роботи підприємства.