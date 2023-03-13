АРМА обрало управителя для виробника води "Моршинська", власники обіцяють судитися (оновлено)

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine (торгові марки "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi). Ними управлятиме конкурент – "Карпатські мінеральні води".

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

Агентство передає в управління компанії завод "Оскар" і дистрибуційну компанію DS, яка входить до групи IDS Ukraine, уточнює Forbes. Загалом документи для участі у конкурсі подало десять учасників, одна з компаній подала документи після закінчення дедлайну.

В АРМА додали, що після проведення оцінки арештованих корпоративних прав із "Карпатські мінеральні води" буде укладено договір управління.

Своєю чергою у пресслужбі IDS Ukraine заявили, що вибір управителя для корпоративних прав ПрАТ "МЗМВ ОСКАР" та ПрАТ "ІДС" не вплине на їз операційну роботу, оскільки всі свої рішення управитель має погоджувати з поточним акціонером – International distribution systems limited.

Крім цього, компанія "Карпатські мінеральні води" зможе управляти активами у вигляді акцій лише після виконання обов’язкових юридичних процедур: проведення оцінки вартості активу, який передається в управління, і найголовніше, отримання дозволу АМКУ на концентрацію.

Водночас непідсанкційні акціонери IDS Ukrainе обіцяють оскаржити результати конкурсу АРМА в українських та міжнародних судах.

Компанія "Карпатські мінеральні води" працює на українському ринку понад 15 років. Вона виробляє мінеральну воду під торговою маркою "Карпатська джерельна", солодкі газовані напої "Фруктова Джерельна" та "Соковинка", а також енергетичний напій "Dragon".

Компанія "Карпатські мінеральні води", за даними YouControl, належить Сергію Устенку. Виручка компанії у 2021 році становила 112 млн грн.

Як повідомлялося, у червні 2022 року суд заарештував корпоративні права підприємств російського олігарха, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.

Тоді правоохоронці не уточнили прізвище олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів.