АРМА обрало управителя для виробника води "Моршинська", власники обіцяють судитися (оновлено)

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine (торгові марки "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi). Ними управлятиме конкурент – "Карпатські мінеральні води".

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

Агентство передає в управління компанії завод "Оскар" і дистрибуційну компанію DS, яка входить до групи IDS Ukraine, уточнює Forbes. Загалом документи для участі у конкурсі подало десять учасників, одна з компаній подала документи після закінчення дедлайну.

В АРМА додали, що після проведення оцінки арештованих корпоративних прав із "Карпатські мінеральні води" буде укладено договір управління.

Своєю чергою у пресслужбі IDS Ukraine заявили, що вибір управителя для корпоративних прав ПрАТ "МЗМВ ОСКАР" та ПрАТ "ІДС" не вплине на їз операційну роботу, оскільки всі свої рішення управитель має погоджувати з поточним акціонером – International distribution systems limited.

Крім цього, компанія "Карпатські мінеральні води" зможе управляти активами у вигляді акцій лише після виконання обов’язкових юридичних процедур: проведення оцінки вартості активу, який передається в управління, і найголовніше, отримання дозволу АМКУ на концентрацію.

Водночас непідсанкційні акціонери IDS Ukrainе обіцяють оскаржити результати конкурсу АРМА в українських та міжнародних судах.

Компанія "Карпатські мінеральні води" працює на українському ринку понад 15 років. Вона виробляє мінеральну воду під торговою маркою "Карпатська джерельна", солодкі газовані напої "Фруктова Джерельна" та "Соковинка", а також енергетичний напій "Dragon".

Компанія "Карпатські мінеральні води", за даними YouControl, належить Сергію Устенку. Виручка компанії у 2021 році становила 112 млн грн.

Як повідомлялося, у червні 2022 року суд заарештував корпоративні права підприємств російського олігарха, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.

Тоді правоохоронці не уточнили прізвище олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів.

вода (249) АРМА (473) Фрідман Михайло (147)
бренди разом із виробничими потужностями, логістичною інфраструктурою - "Моршинська", "Миргородська" та "Borjomi" відали компанії із виручкою 112 млн грн..3 млн долларів.

Впевнений цей устенко котрийсь із гаманців коломойського.
13.03.2023 12:54 Відповісти
приняли ну "надзвичайне важливе рішення", монополія то - сила, яка ніколи не йшла на користь споживачу. цікаво було б почитати саму угоду
13.03.2023 12:33 Відповісти
Видобуває воду і голова Соціалістичної партії України Петро Устенко. Він, а також Олександр Гладченко і Сергій Устенко є співвласниками ТОВ «Карпатські мінеральні води», яке випускає воду під марками «Карпатська джерельна», «Фруктова джерельна» та інші.
https://zaxid.net/statti_tag50974/
13.03.2023 13:57 Відповісти
А руководство АРма уже назначили? А аудит арест активов провели? Не то не контора а бочка без дна и ответственности.
13.03.2023 18:18 Відповісти
Руками влади відбувається монополізація, ті хто прийняв рішення злочинці.
13.03.2023 18:19 Відповісти
до монополії тут далеко, хоча лайном тхне
13.03.2023 18:38 Відповісти
Цікаво хто буде інвестувати в таку країну?
13.03.2023 18:25 Відповісти
монополія це якщо контроль 50% ринку. Тут такого нема, хоча досить дивно давати таку компанію в керівництво..прямому конкуренту...якось по зебільному і тхне корупцією
13.03.2023 18:41 Відповісти
Подарите активы немецким бизнесменам,получим больше леопардов для защиты немецкого майна в Украине.
13.03.2023 19:16 Відповісти
зе- гниды уже готовятся к послевоенному времени , приберают к рукам доходные отрасли .
13.03.2023 19:19 Відповісти
Пропала порядна компанія, з порядним підходом до бізнесу та з порядним менеджментом На жаль.
13.03.2023 20:46 Відповісти
І з власником з мордовії
13.03.2023 21:47 Відповісти
На жаль, так. Але компанія дійсно знакова - дуже добре знайомий з нею.
13.03.2023 22:04 Відповісти
По комментариям я понял, что плохо отбирать бизнес у кацапов😁
13.03.2023 22:37 Відповісти

