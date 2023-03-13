Нацбанк упроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

Національний банк України впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ", продовжуючи здійснювати заходи щодо застосування єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу та створення додаткових можливостей для подальшого впровадження безпаперових технологій у фінансовій системі України.

Як повідомляє НБУ, на сьогодні завершено дослідно-промислову експлуатацію інформаційної системи "Електронний архів Національного банку України", яка тривала з грудня 2021 року. Упровадження системи забезпечить автоматизацію основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, легкість та зручність доступу до них працівників.

Надалі Нацбанк планує поширення цієї інформаційної системи в банках і фінансових установах з метою інтеграції й поліпшення їх взаємодії з регулятором, іншими органами державної влади.

Подальші кроки щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи "Електронний архів Національного банку України" з долученням банківської спільноти та учасників ринку небанківських фінансових послуг включатимуть:

проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Міністерством юстиції України та Мінцифри щодо взаємодії/обміну електронними архівними документами;

вивчення можливості обміну спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб архівних документів в електронній формі на зберігання через наявні електронні канали зв’язку шляхом створення нового онлайн-модуля "Особистий кабінет фондоутворювачів";

доопрацювання інформаційної системи "Електронний архів Національного банку України" в частині вдосконалення механізмів опрацювання та захисту архівних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом;

налагодження взаємодії/обміну досвідом з банками, які мають або створюють електронні архіви, а також у частині інтеграції та взаємодії з органами державної влади та установами;

вивчення можливості спільно з банками, учасниками ринку небанківських фінансових послуг, які не мають відповідних рішень, запровадження онлайн-кабінету з доступом для передавання електронних архівних документів постійного/тривалого зберігання, а в перспективі – побудови Галузевого державного архіву Національного банку України;

розроблення з долученням банківської спільноти та учасників ринку небанківських фінансових послуг нової редакції Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності НБУ та банків України*, які поширюватимуться на небанківські установи, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк.

Як зазначається, НБУ готовий дослухатися до пропозицій банківської спільності та учасників небанківського фінансового сектору щодо розбудови та упровадження проєкту "Електронний архів Національного банку України". Усі пропозиції можна надсилати на електронну пошту НБУ до 15 травня 2023 року.

Інформаційна система "Електронний архів Національного банку України" – технологічне рішення для банківської галузі. Вона використовує новітні цифрові технології з високим рівнем безпеки зберігання інформації, що гарантує захист даних від втрати або пошкодження та їхнє легке відновлення за потреби. Водночас система забезпечує легкий доступ та пошук даних усім авторизованим користувачам та повністю відповідає українському законодавству про архівну справу щодо зберігання документів.