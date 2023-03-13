Міносвіти співпрацювало з букмекерами Parimatch, угоду розірвуть через санкції

Міністерство освіти й науки України припиняє співпрацю з міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation.

"У зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Міністерство освіти і науки України розриває Меморандум про співпрацю", – сказано в повідомленні МОН.

Припинення Меморандуму набирає чинності з дати отримання письмового повідомлення відповідними сторонами.

Лист від МОН щодо припинення співпраці надіслано до Представництва Parimatch Foundation в Україні, додали в Міністерстві.

Раніше повідомлялося, що найбільша букмекерська компанія України Parimatch призупиняє діяльність після накладення санкцій.

Напередодні Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під санкції є низка російських букмекерських компаній – "Спортлото", "СпортБет", "Бет.ру", "КредитСервіс", "Фортуна", "Перша міжнародна букмекерська компанія" та інші.

Під обмеження також потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch. На рахунках Parimatch залишається близько 250 млн грн коштів клієнтів. Також під санкції потрапили фінансові компанії "Лео" та "Лео Партнерс", популярні серед багатьох учасників ринку гемблінгу та бетингу.