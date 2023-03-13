Туреччина імпортувала рекордний об’єм російського дизпалива

Російські поставки дизельного палива й газойлю до Туреччини в лютому досягли рекордного рівня, оскільки трейдери змінили маршрут вантажів після заборони Європейського Союзу на російські нафтопродукти.

Повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти набуло чинності 5 лютого, спрямовуючи російські дизельні вантажі в Африку й Азію замість Європи, а також збільшуючи завантаження від судна до судна, пише enkorr.

За даними трейдерів і Refinitiv, лютневий експорт дизельного пального та газойлю до Туреччини може досягти рекордного рівня в 1 млн тонн.

Раніше Туреччина отримувала дизель з російських чорноморських портів "Новоросійськ", "Туапсе" і "Тамань", обсяги яких подвоїлися минулого місяця завдяки відвантаженням з портів "Приморськ", "Усть-Луга" і "Висоцьк". Кінцеві пункти призначення деяких вантажів залишаються невідомими.

"Схоже, що Туреччина може збільшити власний експорт дизельного пального після великого російського припливу", – заявив один із трейдерів.

Заборона ЄС супроводжується обмеженням ціни, погодженим країнами-союзниками "Великої сімки". Мета полягає в тому, щоб дозволити російському ДП продовжувати надходити до таких країн, як Китай з Індією, і уникнути раптового зростання цін, яке зашкодить споживачам у всьому світі, одночасно зменшуючи прибутки, що фінансують бюджет Росії для її війни проти України.

Однак галузеві експерти побоюються, що цей крок може бути контрпродуктивним і мати глибокий вплив на європейські енергетичні ринки порівняно з аналогічною забороною на російську сиру нафту в грудні, оскільки блок імпортує майже половину свого дизпального з Росії.

Росія в лютому також почала експорт ДП до Саудівської Аравії, намагаючись протистояти ембарго ЄС, повідомили трейдери й свідчать дані Refinitiv.

Згідно з даними Refinitiv, щонайменше три вантажі зі 190 тис. тонн дизельного пального, завантаженого в російському порту "Приморськ" у лютому, зараз прямують до Саудівської Аравії.

Згідно з даними, танкер Srini з 66 тис. тонн російського ДП розвантажується в саудівському порту "Джидда", а Apanemo і Zarya призначені для Рас Танура.

Зі слів трейдерів, Саудівська Аравія, яка сама експортує величезні обсяги нафтопродуктів, може реекспортувати російське дизпальне в інші країни після певної переробки.