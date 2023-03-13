Нацкомісія заблокувала 52 сайти з нелегальним алкоголем

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився заблокувати низку доменів, на яких розміщені сайти, що продають в Україні алкогольні напої.

Про це повідомляється на сайті Націкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Загалом заблокували 52 сайти , ймовірно, на цих ресурсах продавався нелегальний алкоголь у тетрапаках, пише видання dev.ua.

У тому числі під блокування потрапили сайти накшталт alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua тощо.

Представники одного з цих сайтів розповіли виданню, що вони продають через інтернет горілку, віскі, ром та джин. Але не у звичайній тарі, а в 5-літрових та 10-літрових ємностей без акцизних марок.