Pfizer купує виробника ліків від раку за $43 мільярди

Найбільша у США фармацевтична компанія Pfizer Inc. досягла угоди про придбання конкуруючої Seagen Inc., що спеціалізується на протиракових препаратах, за $43 млрд.

Як ідеться в спільному пресрелізі компаній, Pfizer заплатить $229 за акцію Seagen, що на 32,7% перевищує котирування паперів компанії на закриття торгів 10 березня, передає Інтерфакс-Україна.

Угоду одноголосно схвалили поради директорів обох компаній. Очікується, що її буде закрито наприкінці 2023 року або на початку 2024 року. Придбання буде оплачено за рахунок наявних у Pfizer грошових коштів, короткострокового фінансування та розміщення нових довгострокових облігацій на суму $31 млрд.

Seagen очікує отримати виторг у 2023 році у розмірі $2,2 млрд, прогнозуючи зростання показника на 12% щодо минулого року. За оцінкою Pfizer, виторг може досягти $10 млрд на рік до 2030 року.