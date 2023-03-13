Французький Auchan заперечує відкриття нових магазинів у Росії

Французький рітейлер Auchan Retail заперечує поширену в ЗМІ інформацію про відкриття в Росії нових магазинів мережі.

"Ашан" категорично заперечує відкриття нових магазинів у Росії. [...] Ні, "Ашан" не відкриває нові магазини й не створює нові торгові площі в Росії. Ні, в "Ашані" ніколи не було проєкту подвоїти кількість магазинів у цій країні. Ця "інформація" не відображається ніде в повідомленнях або стратегічних планах Auchan Russia або Auchan Retail. Це фейк", – сказано в повідомленні компанії.

Там зазначили, що Auchan Retail припинив усі інвестиції в свою російську "дочку" та дотримується умов поточного ембарго та санкцій і діє в "суворих рамках закону".

Повідомляється також, що 9 березня Auchan Russia оголосив про ребрендінг існуючого магазину (бренд Attak) у Москві під торговою маркою MyAuchan, але цей формат було відкрито в країні у 2016 році.

У компанії зазначили, що "Auchan Retail залишається вірним своєму зобов'язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, щоб дозволити цивільному населенню цих країн продовжувати мати доступ до якісних продуктів харчування за найсправедливішою ціною".

Раніше повідомлялося, що французький рітейлер Auchan планує відкрити новий магазин у Росії, де продаватиметься майже виключно продукція приватних торгових марок, подвоївши свою присутність на російському ринку, якого уникали багато інших західних рітейлерів через війну Росії в Україні.