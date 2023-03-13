Найбільший скандинавський власник готелів позбувся бізнесу в Росії

Норвезький інвестиційний фонд Wenaasgruppen продав свою мережу готелів у Росії місцевим структурам групи АФК "Система" мільярдера Владіміра Євтушенкова.

Як повідомилит у компанії російського олігарха, підконтрольна йому Cosmos Hotel Group завершила операцію з придбання у норвезької Wenaas Hotel Russia AS компаній-власників десяти готелів у чотирьох містах Росії за 200 млн євро, пише "Коммерсант".

У підсумку Cosmos Hotel Group придбала: шість готелів у Санкт-Петербурзі, зокрема Park Inn by Radisson у різних районах, а також Olympia Garden Hotel; два готелі у Москві – Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport; по одному готелю в Мурманську (Park Inn by Radisson Murmansk) та Єкатеринбурзі (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

У загальну суму операції у розмірі 200 млн євро входить добровільний 10% внесок до бюджету РФ, що було однією з умов російської влади для надання дозволу на проведення операції.

Сукупний номерний фонд придбаних готелів – 4078 одиниць. Загальна площа готелів складає 264,1 тис. кв. м. У 2021 році сукупний виторг компанії склав 4,3 млрд руб. Фінансові показники за 2022 рік поки що не розкривалися.

Найбільша скандинавська компанія у сфері готельної нерухомості РФ Wenaas Hotel Russia AS входить до складу інвестиційного фонду Wenaasgruppen A/S, який управляє 28 готелями на 11 787 номерів з річним доходм від їх оренди у близько 1,4 мільярда норвезьких крон.

Wenaasgruppen – це сімейна компанія, яка інвестує в готелі та гірськолижні курорти. Крім того, важливим напрямком діяльності є управління активами.