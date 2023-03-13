Мінагрополітики змінить розподіл квот в межах "зернової ініціативи"

Координаційна рада з питань логістики в сільському господарстві готує проєкт розподілу суден (квоти) між терміналами портів-учасників "зернової ініціативи" залежно від їхньої потужності та виду діяльності, без прив’язки до портів.

"Напрацьовується пілотний варіант, який дозволить розподіляти судна між терміналами, незалежно від порту, але в залежності від потужності та виду діяльності. Сподіваємося, в найкоротший час допрацювати цей алгоритм із усіма учасниками процесу й очікуємо, що нова процедура покаже себе ефективно. Після напрацювання відповідних пропозицій повернемося до їх обговорення", – заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на засіданні Координаційної ради.

Дискусія розгорнулась навколо базового принципу розподілу квот на кількість суднозаходів між портами та терміналами. Частина учасників наполягали на рівномірному розподілі кількості суднозаходів між портами. Проте кожен порт має різну кількість терміналів та операторів, пропускну спроможність та їх специфіку.

Представники громадських організацій та бізнесу підтримали прозоре формування та місячне планування черг із оприлюдненням цієї інформації на сайті Адміністрації морських портів України, що забезпечить усім учасникам ринку доступ до інформації про стан кожного терміналу.