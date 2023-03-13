БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
346 1

Мінагрополітики змінить розподіл квот в межах "зернової ініціативи"

зерно

Координаційна рада з питань логістики в сільському господарстві готує проєкт розподілу суден (квоти) між терміналами портів-учасників "зернової ініціативи" залежно від їхньої потужності та виду діяльності, без прив’язки до портів.

"Напрацьовується пілотний варіант, який дозволить розподіляти судна між терміналами, незалежно від порту, але в залежності від потужності та виду діяльності. Сподіваємося, в найкоротший час допрацювати цей алгоритм із усіма учасниками процесу й очікуємо, що нова процедура покаже себе ефективно. Після напрацювання відповідних пропозицій повернемося до їх обговорення", – заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на засіданні Координаційної ради.

Дискусія розгорнулась навколо базового принципу розподілу квот на кількість суднозаходів між портами та терміналами. Частина учасників наполягали на рівномірному розподілі кількості суднозаходів між портами. Проте кожен порт має різну кількість терміналів та операторів, пропускну спроможність та їх специфіку.

Представники громадських організацій та бізнесу підтримали прозоре формування та місячне планування черг із оприлюдненням цієї інформації на сайті Адміністрації морських портів України, що забезпечить усім учасникам ринку доступ до інформації про стан кожного терміналу.

Автор: 

зерно (1934) квоти (161) Мінагрополітики (1392) експорт (3991) зерновий коридор (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росподил квот - как же замечательно это звучит,слышно нежное шуршание зеленых купюр и их сладкий запах.
показати весь коментар
13.03.2023 19:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 