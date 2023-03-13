Словенія спростить оформлення іноземних працівників

Словенія готує спрощення процедур найму іноземних працівників, оскільки країна бореться з нестачею персоналу.

Щоб спростити процедури та скоротити бюрократичну тяганину в процедурах отримання посвідок на проживання та свідоцтв про реєстрацію, пропозиції про внесення змін до закону про іноземців та закону про працевлаштування іноземців мають бути швидко розглянуті через парламент, пише Euractiv.

"Завдання цього уряду – суттєво спростити процедури отримання дозволів на роботу, зокрема для тих, хто вже тут, щоб їм було легше ухвалити рішення залишитися тут", – заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, анонсуючи зміни.

Окрім усунення адміністративних бар’єрів у видачі посвідок на тимчасове проживання, зміни до закону про іноземців, ухвалені урядом 9 березня, відновлюють безкоштовні курси словенської мови для іноземців.

Зміни також дозволять видавати та продовжувати дозволи на проживання поштою, а також зберігати відбитки пальців протягом п’яти років, щоб гарантувати їх використання під час продовження дозволів.

Іноземці, у яких закінчується термін дії статусу тимчасового захисту, зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання протягом восьми днів.

Крім того, процес зміни роботодавця тепер стане простішим, оскільки більше не буде потрібно письмове підтвердження адміністративного підрозділу.

Що стосується закону про працевлаштування іноземців, то уряд пропонує спростити процедури працевлаштування в медичних та соціальних службах, щоб вирішити проблему нестачі робочої сили.

Під час дії єдиного дозволу на проживання та роботу іноземці зможуть змінювати роботодавця або місце роботи, або працювати на кількох роботодавців, якщо це буде погоджено зі службою зайнятості.

Уряд країни також пропонує скоротити з дев'яти до трьох місяців час, протягом якого шукачі притулку повинні чекати, щоб отримати можливість вільного доступу до ринку праці після отримання статусу шукача притулку.