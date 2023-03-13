У центрі Києва з історичних будівель приберуть незаконну рекламу
У центрі Києва з фасадів історичних будівель приберуть незаконно розміщену рекламу.
"На наступному тижні пройдемося по центру Києва. Наші демонтажні бригади звільнять фасади історичних будівель з полону незаконно розміщених конструкцій", – повідомили в в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".
Так, із 13 по 17 березня демонтаж відбуватиметься за наступними адресами:
- Андріївський узвіз;
- вулиця Паньківська;
- вулиця Лютеранська.
В Управлінні закликали дотримуватися правил розміщення вивісок і рекламних засобів.
