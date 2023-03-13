БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
352 1

У центрі Києва з історичних будівель приберуть незаконну рекламу

андріівський,узвіз

У центрі Києва з фасадів історичних будівель приберуть незаконно розміщену рекламу.

"На наступному тижні пройдемося по центру Києва. Наші демонтажні бригади звільнять фасади історичних будівель з полону незаконно розміщених конструкцій", – повідомили в в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Так, із 13 по 17 березня демонтаж відбуватиметься за наступними адресами:

  • Андріївський узвіз;
  • вулиця Паньківська;
  • вулиця Лютеранська.

В Управлінні закликали дотримуватися правил розміщення вивісок і рекламних засобів. 

Автор: 

демонтаж (22) Київ (4783) реклама (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И рекламу и кондиционеры поубирай1те с фасадов центра города. Там-же богатые люби живут-неужели нельзя сделать центральный кондиционер или хотя-бы установить такие у которых второй блок крепиться не на фасаде а на крыше чтобы его было не видно? Они-же уродуют исторический центр города
показати весь коментар
13.03.2023 21:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 