У центрі Києва з історичних будівель приберуть незаконну рекламу

У центрі Києва з фасадів історичних будівель приберуть незаконно розміщену рекламу.

"На наступному тижні пройдемося по центру Києва. Наші демонтажні бригади звільнять фасади історичних будівель з полону незаконно розміщених конструкцій", – повідомили в в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Так, із 13 по 17 березня демонтаж відбуватиметься за наступними адресами:

Андріївський узвіз;

вулиця Паньківська;

вулиця Лютеранська.

В Управлінні закликали дотримуватися правил розміщення вивісок і рекламних засобів.