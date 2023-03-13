"Епіцентр" Герег хоче викупити три земельні ділянки у Києві

Група компаній "Епіцентр" збирається придбати в Києві три земельні ділянки сумарною вартістю понад 160 млн грн, на яких розташовані об’єкти мережі "Епіцентр".

Як випливає з порядку денного засідання Київської міської ради, земельні ділянки продаються компанії для будівництва та обслуговування торгових будівель, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом рішення, площа земельної ділянки на вул. Берковецькій, 6, у Святошинському районі Києва становить 0,77 га. Експертна грошова оцінка ділянки складає 31,8 млн грн. У даний час на ділянці розташований торговий комплекс та офісний центр у власності ТОВ "Епіцентр К" площею 21,4 тис. кв. м.

Площа другої ділянки, на вул.Братиславській, 11, у Дніпровському районі, становить 1,69 га. Як зазначається в проєкті рішення, ринкова ціна ділянки – 58,8 млн грн. На ньому розташований торговий комплекс із паркінгом площею 53,8 тис. кв. м у власності ТОВ "Епіцентр К".

Третя ділянка площею 3,16 га та оцінною вартістю 94,5 млн грн знаходиться по вул. Віскозній, 4, у Деснянському районі столиці. На ділянці розташовано логістичний центр видачі замовлень площею 19,5 тис. кв. м у власності ТОВ "Епіцентр Н".

ТОВ "Епіцентр К" було створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 74 торгових об'єкти, що діють, під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни (ще чотири об'єкти тимчасово закриті).

Унаслідок бойових дій чотири ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі, Бучі та Херсоні були повністю знищені.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%). Власниками ТОВ "Епіцентр Н" є Олександр (50%) та Галина (48%) Гереги, а також ПАТ "ЗНВКІФ "Оферент" (0,7%).