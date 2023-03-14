Fitch підвищив прогноз світових цін на нафту на наступні два роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз щодо вартості нафти марок Brent і WTI на 2024 і 2025 роки, але трохи знизило прогноз щодо марки WTI на 2023 рік..

"Підвищення прогнозу цін на нафту на 2024-2025 роки відображає нашу думку про те, що для зниження цін потрібно більше часу у зв'язку зі скороченням пропозиції з боку Росії й обережним підходом ОПЕК+ до збільшення пропозиції. Ринок, ймовірно, залишиться напруженим у середньостроковій перспективі , враховуючи досить низький рівень вільних потужностей і зростаючий попит", – йдеться в доповіді агентства, пише enkorr.

Таким чином, агентство очікує, що вартість Brent 2024 року становитиме $75 за барель проти колишнього прогнозу в $65. 2025 року ціна на цю марку очікується на рівні $65 проти $53 раніше. Вартість WTI 2024 року становитиме $70 за барель проти $62 раніше, за підсумками 2025 року – $60 проти $50. При цьому агентство залишило без змін прогноз вартості марки Brent на 2023 рік – на рівні $85, але знизило прогноз для марки WTI – до $80 з $81 раніше.

Агентство також зазначає, що ринок поступово коригуватиметься, зокрема завдяки зростанню видобутку за межами ОПЕК (особливо в США) і перспективі збільшення потужностей у країнах ОПЕК (особливо в Саудівській Аравії й ОАЕ).

Як повідомлялося, ф’ючерсні ціни на нафту еталонної марки Brent у ході торгів 13 березня падали нижче $79 за барель вперше з 10 січня.