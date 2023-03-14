БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія змушена відкладати запуск нових морських терміналів через дефіцит обладнання

новоросійськ

Завершення будівництва деяких нових терміналів у російських морських портах, які планувалося відкрити у 2024 році, відкладається на рік два.

Про це повідомив начальник управління інвестицій та стратегічного розвитку ФГУП "Росморпорт" Андрій Болдорєв, пише російський "Коммерсант".

"Зсунутися можуть проєкти "Новотрансу" в Усть-Лузі, за проєктом зернового терміналу в Новоросійську, буде зсув по "Ванінотрансвугілля" (ВТУ), ще низка проєктів під питанням", – сказав чиновник.

Болдорєв уточнив, серед інших проєктів, термін завершення яких можуть відкласти, також термінал з перевалки добрив "Ультрамар" в Усть-Лузі.

Формально всі ці проекти мають ввести в експлуатацію у 2024 році, проте щодо ряду з них вже заявляють про можливе перенесення цих строків до 2025 року.
У більшості випадків причина зриву строків введення терміналів у експлуатацію викликана проблемами із постачанням закордонного обладнання, пояснив Болдорєв.

Керівник агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров додає, що інвестора проєктів у російських портах ще потрібно адаптуватися до зміни вантажної бази, в вантажовласникам – вирішити проблеми з флотом. Так, для перевалки навантажувальних вантажів не вистачає балкерів, їхнє придбання планує субсидіювати російський уряд.

порт (1434) росія (15164) термінал (173) експорт (3991)
