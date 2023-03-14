Відмивання грошей грального бізнесу: Нацбанк посилив вимоги до платіжних операцій

Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій.

Відповідні норми передбачені постановою правління НБУ №21 від 10 березня, що набирає чинності з 14 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку запровадження змін пояснюють, необхідністю посилити дотримання учасниками платіжного ринку вимог законодавства.

Зокрема, Національний банк зобов’язав еквайрів та інших надавачів платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), що беруть участь у здійсненні платіжної операції, супроводжувати її детальною інформацією, передбаченою законодавством.

"Деякі учасники платіжного ринку в момент ініціювання платіжної операції між рахунками фізичних та юридичних осіб не супроводжували такі платежі інформацією про отримувача коштів. Це, зокрема, призводило до неможливості визначення, на чию користь проводилися такі платежі", – зауважують у НБУ.

Крім того, Нацбанк визначив, що еквайр чи інший надавач платіжних послуг (банк або небанківська фінансова установа) під час здійснення платіжної послуги, ініційованої користувачем на користь отримувача через еквайра чи іншого надавача платіжних послуг, не є ані платником, ані отримувачем за нею.

В НБУ пояснили, що підміна ролі учасника платіжного ринку створювала умови для приховування мети розрахунків.

"Наприклад, поповнення ігрових рахунків у організаторів азартних ігор маскувалось під грошові перекази. Платіжний посередник зобов’язаний виконати доручення платника – переказати кошти зазначеному отримувачу, а не самостійно вирішувати згодом, на чию користь здійснити цей платіж", – зауважує Нацбанк.

Регулятор також зобов’язав еквайрів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участі іншого надавача платіжних послуг, володіти інформацією про платника та отримувача (повний номер платіжної картки/найменування та номер рахунку торговця).

Нацбанк зазначає, що еквайри зазвичай залучають посередників для надання платіжних послуг у мережі Інтернет, що, зокрема, сприяє поширенню безготівкових розрахунків та зниженню їх вартості. Водночас існує ризик втрати еквайром контролю за тим, кому саме будуть зараховані кошти і чи відповідає діяльність отримувача тому виду, який встановлено кодом наданого віртуального терміналу (так званий МСС-код).

"Встановлена Національним банком вимога запобігатиме міскодингу, зокрема підвищить для банків прозорість роботи, а для користувачів платіжних карток – розуміння, на чию саме користь здійснено платіж", – йдеться у повідомленні.

Також регулятор деталізував вимоги до документів, що надаються для підтвердження здійснення операцій з використанням платіжних інструментів, зокрема до квитанції платіжного терміналу.

Національний банк очікує, що дотримання учасниками платіжного ринку цих вимог сприятиме запобіганню здійснення ними:

переказів від чи на користь суб’єктів, що, зокрема, здійснюють неліцензовану діяльність, діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків тощо;

міскодингу (підміни коду категорії діяльності торговця) під час виконання платіжних операцій;

підміни інформації, що має супроводжувати платіжну операцію відповідно до вимог законодавства.

"Як наслідок, це сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та посиленню рівня захисту прав їхніх користувачів", – сподіваються у НБУ.

Водночас регулятор надав учасникам платіжного ринку, що здійснюють емісію та еквайринг платіжних інструментів, місяці для приведення діяльності у відповідність до оновлених норм.

Як повідомлялося, раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.

7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Загалом Національний банк перевіряє діяльність дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.