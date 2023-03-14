У частині Києва та області – знову відключення електроенергії за графіком

У Києві та області у вівторок, 14 березня, частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

Як повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК, відключення згідно стабілізаційних графіків відбуваються у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, 9 березня, внаслідок ракетної атаки та екстрених відключень електроенергії 40% споживачів Києва залишилися без опалення. Уже 11 березня у Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання, однак постачання електроенергії для споживачів частини районів столиці досі обмежують.