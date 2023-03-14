Обмеження споживання електроенергії можливі у трьох областях, – "Укренерго"

Через руйнування мереж внаслідок російських ракетних ударів графіки погодинних відключень електроенергії можуть запровадити у Житомирській та Харківській областях, у у Києві та Київській області можливі аварійні відключення у випадку значного зростання споживання енергії у пікові години.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго", в інших регіонах необхідності обмеження споживачів немає, ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас складною залишається ситуація у прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує розподільчі мережі.

"Укренерго" зазначає, що споживання електроенергії в Україні у вівторок прогнозується на рівні робочого дня. Для його забезпечення працюють усі види електростанцій.

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також продовжується незначний імпорт електроенергії. Тривають роботи з відновлення роботи електростанцій, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян", – зазначається у повідомленні.

Також тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками.

Як повідомлялося, у ніч на 9 березня російські військові завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.