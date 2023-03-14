АРМА передасть арештовані бурові установки "Бєлорусьнафти" компанії Ахметова

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителем арештованих активів ТОВ "Сервіс Ойл" (дочірня компанія "Бєлорусьнафта") ТОВ "Нафтогазенергія", що входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це в АРМА повідомили у відповідь на запит галузевого видання ExPro.

В агентстві запевнили, що у визначений умовами конкурсу строк до 12 грудня 2022 року бажання взяти участь у конкурсному відборі виявили лише дві компанії: ТОВ "Нафтогазенергія" та ТОВ "Спецмехсервіс". Державні видобувні компанії участь у конкурсі не брали.

Після розгляду поданих документів 22 грудня "Нафтогазенергію" було обрано переможцем.

Перелік арештованих активів білоруської компанії включає 4 бурові установки з усіма комплектуючими та агрегатами (дві Drillmec 1500 HP, TD200 та BENTEC ESTA III – 450 T-ST-AC), колтюбінгові установки Фідмаш, транспортні засоби, труби, документацію, прилади та інше майно загальною оціночною вартістю 901,3 млн грн.

В АРМА додали, що наразі здійснюються заходи щодо оцінки активів та забезпечення рецензування звіту про оцінку майна відповідно до тристороннього договору, укладеного 22 лютого 2023 року. Після завершення оцінки АРМА може укласти договір з переможцем конкурсу управителя – "Нафтогазенергією".

За інформацією АРМА, станом на 13 березня договір управління з "Нафтогазенергією" укладено не було.

Зауважимо, що колишній голова "Укргазвидобування" Олександр Романюк у інтерв'ю Liga.net розповідав, що державна компанія неодноразово зверталася до АРМА з приводу передачі арештованих бурових верстатів "Сервіс Ойл", однак виявилося, що це обладнання отримала в управління приватна компанія. За його словами, "Укргазвидобування" дізналося про проведення відповідного конкурсу вже після його завершення.

Як повідомлялося, у липні минулого року суд передав в управління АРМА активи "Сервіс-ойл" вартістю близько 4 млрд грн. Його засновником зараз вказано білоруське ВАТ "Пуховичінафтопродукт", основним акціонером якого є державне виробниче об’єднання "Бєлоруснафта".

На початку 2022 року ТОВ "Сервіс Ойл" виграло чотири аукціони АТ "Укргазвидобування" щодо ремонту свердловин на газових родовищах загальною вартістю 2,08 млрд грн. Компанія також була великим підрядником найбільшого приватної газовидобувної компанії в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.