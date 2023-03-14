Євросоюз збільшив фонд для постачання зброї Україні на 2 мільярди євро

Країни Євросоюзу затвердили збільшення фінансування Європейського фонду миру (EPF) майже на 2,2 мільярда євро, збільшивши його до 7,98 млрд євро до 2027 року. З цього фонду фінансується військова допомога Україні.

Відповідне рішення Ради ЄС оприлюднено в офіційному журналі Євросоюзу 13 березня.

8 березня це рішення схвалили посли країн ЄС.

Євросоюз створив Європейський фонд миру у 2021 році з бюджетом 5 млрд євро для фінансування оборонної допомоги для країн-партнерів. Після початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну, кошти фонду використовуються для виплати компенсацій за передані українським військам озброєння.