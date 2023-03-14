Українським біженцям продовжать термін перебування в США

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про дозвіл багатьом українським біженцям залишитись у країні ще на один рік у межах програми так званого гуманітарного пароля.

Як пише "Голос Америки", йдеться про людей, яким дозволили в'їхати до США без візи, а на гуманітарних підставах.

"Оскільки неспровоковане російське вторгнення в Україну і викликана ним гуманітарна криза продовжуються, Міністерство внутрішньої безпеки дійшло висновку, що збереже невідкладні гуманітарні підстави для продовження програми гуманітарного пароля на індивідуальній основі для певних груп українців та членів їхніх сімей", – наголосив представник американського міністерства.

Також у відомстві зазначили, що термін пароля для тих, хто задовольняє вимоги для його отримання, буде продовжено відразу після його закінчення.

"Тим, кому буде продовжено термін пароля, буде продовжено термін дії дозволу на роботу на відповідний період часу", – додали у міністерстві.

Президентка Лютеранської служби імміграції та допомоги біженцям Кріш О’Мара Вігнараджа заявила, що це "принесе величезне полегшення тисячам українців, які зазнають серйозного занепокоєння та невизначеності щодо свого майбутнього".

Гуманітарний пароль – це тимчасовий імміграційний статус, який може бути наданий особам, які в інший спосіб не можуть в'їхати до США. При прийнятті рішення про надання пароля можуть враховуватись такі обставини, як невідкладна медична ситуація чи гуманітарна криза.

За оцінками Міністерства внутрішньої безпеки США, на розгляд справ та ухвалення рішення про продовження пароля для біженців з України може піти до чотирьох тижнів.

Після вторгнення РФ в Україну у багатьох українців були американські візи, які дозволили їм безперешкодно в’їхати в країну. Водночас у багатьох із 20 тисяч громадян України, які дісталися мексикансько-американського кордону, щоб запросити притулок, віз не було.