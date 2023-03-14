Голова ради директорів "Роснєфті" вирішив звільнитися, – ЗМІ

Голова ради директорів "Роснєфті" та колишній топменеджер Qatar Energy Тайєб Бельмахді, який очолив раду директорів російської компанії влітку минулого року, може залишити свою посаду.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, Бельмахді ухвалив рішення залишити раду після закінчення терміну повноважень у червні "за власним бажанням".

У "Роснєфті" відмовилися від коментарів.



Загалом до ради директорів компанії входять 11 осіб. Найбільшими іноземними акціонерами "Роснєфті" є BP (19,5% акцій) та QIA (катарський суверенний інвестфонд, 18,46%).

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження внаслідок цього антиросійських санкцій раду директорів "Роснєфті" почали залишати європейці. Утім, BP так і не продала свою частку в компанії та залишається найбільшим іноземним акціонером.



Після того, як у травні 2022 року набули чинності санкції ЄС проти "Роснєфті", її раду директорів залишили ексглава МЗС Австрії Карін Кнайссль, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг.

Шредер очолював раду директорів "Роснєфті" з 2017 року.

Попри західні санкції, представники катарського QIA зберегли свої місця у раді директорів нафтокомпанії.