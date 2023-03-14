"Укроборонпром" розпочав виробництво 125-мм снарядів для танків за кордоном

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що за замовленням Міністерства оборони вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими українські військові завдають ударів по силах окупантів.

"Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських снарядів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм", – наголосили в концерні.

Із міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.