Фінський виробник шин Nokian продає свій бізнес у Росії

Фінський виробник шин для складних кліматичних умов Nokian Tyres домовився про продаж свого російського бізнесу компанії "Татнєфть".

Як повідомляється у пресрелізі компанії, підписану 28 жовтня 20202 року угоду дозволила урядова комісії Росії з контролю за іноземними інвестиціями.

Однак російський уряд обмежив вартість угоди на рівні 23,05 млрд рублів.

"Виходячи з базового обмінного курсу... на 13 березня 2023 року, ціна, затверджена Урядовою комісією Росії, становитиме 286 мільйонів євро. Очікувалося, що початкова ціна угоди, оголошена 28 жовтня 2022 року, становитиме приблизно 400 мільйонів євро, і на неї вплинуть, серед іншого, чисті коригування грошових коштів і оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу рубля/євро", – зазначається у повідомленні.

Nokian також вказує на невизначеність щодо строків завершення угоди, оскільки вони залежать від успішного завершення перевірок на відповідність нещодавнім змінам у санкціях проти РФ.

Читайте також: Німецький виробник автокомплектуючих Schaeffler вирішив продати бізнес у Росії

Як повідомлялося, у червні 2022 року фінський виробник шин для складних кліматичних умов Nokian Tyres оголосив про рішення покинути російський ринок. У 2021 році близько 80% вироблених Nokian Tyres шин для легкових автомобілів випустили в Росії. На компанію в Росії працюють понад 1600 осіб.

Щоб забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжила нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США та вирішила інвестувати в абсолютно нові потужності в Європі. Раніше компанія оголосила, що припинила інвестиції в російський завод і почала переносити виробництво окремих ключових груп продуктів з Росії на інші свої заводи.

Nokian Tyres працює в Росії з 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-сфера Росія та Азія становила приблизно 20% чистих продажів Nokian Tyres.