Очільник Луганської області Гайдай звільнився, його відправлять послом в Казахстан, – нардеп
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звільнився з посади.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан", – зазначив він.
Зазначимо, що Гайдай очолював Луганську область з жовтня 2019 року. До того, з 2015 року був депутатом у Мукачівській районній раді (Закарпатська область), з вересня 2015 року по листопад 2018 року очолював Мукачівську райдержадміністрацію.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль