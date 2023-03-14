Очільник Луганської області Гайдай звільнився, його відправлять послом в Казахстан, – нардеп

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звільнився з посади.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан", – зазначив він.

Зазначимо, що Гайдай очолював Луганську область з жовтня 2019 року. До того, з 2015 року був депутатом у Мукачівській районній раді (Закарпатська область), з вересня 2015 року по листопад 2018 року очолював Мукачівську райдержадміністрацію.