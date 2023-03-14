Нацкомісія оштрафувала "Укрзалізницю" за порушення приєднання до електромереж

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за результатами позапланової невиїзної перевірки АТ "Укрзалізниця" оштрафувала компанію на 85 тис. грн за недотримання процедури щодо стандартного приєднання до електромереж.

"Перевірка проводилась за зверненням замовника послуги зі стандартного приєднання та охоплювала діяльність компанії за період з 28 січня 2021 року по 9 вересня 2022 року", – сказано в повідомленні Нацкомісії..

За результатами перевірки встановлено, що оператор системи розподілу "Укрзалізниця" допустила порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині недотримання процедури надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж установки замовника.

Так, Нацкомісія винесла рішення накласти на АТ "Укрзалізниця" штраф у розмірі 85 тис. грн.

Крім того, регулятор зобов’язав вказаного ліцензіата у строк до 1 травня 2023 року надати замовнику послугу зі стандартного приєднання до електричних мереж на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, а також повідомити про це НКРЕКП та Управління НКРЕКП у Києві та Київській області.