Туреччина заявила про продовження переговорів стосовно "зернової угоди"
Пд час переговорів ООН із Росією остання підтримала продовження зернової угоди з Україною на 60 днів. Туреччина продовжує переговори зі сторонами "зернової ініціативи".
"13 березня в Женеві, під координацією ООН, під час переговорів між делегаціями ООН, Російської Федерації та України було оголошено, що РФ підтримає продовження угоди на 60 днів і виступає за продовження угоди, якщо буде досягнуто достатнього прогресу в сприянні експорту з РФ харчових продуктів і добрив на міжнародні ринки", – йдеться в заяві Міністерства національної оборони Туреччини, передає Укрінформ.
Також порушувалося питання про розширення "зернової ініціативи".
"Крім того, згідно з дорученням нашого президента, наш міністр продовжує зустрічатися та координувати дії зі своїми співрозмовниками та відповідними органами влади, щоб продовжити "зернову ініціативу", яка була успішно проведена в координації, та розширити її відповідно до договору з урахуванням вимог сторін", – повідомило турецьке міністерство.
Також відзначається важливість та позитивний вплив ініціативи міжнародному масштабі.
"У цих переговорах сторонам нагадують про важливість продовження цієї ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу. Турецька Республіка продовжуватиме виконувати свою роль у забезпеченні миру в регіоні та гуманітарній допомозі, як вона це робила досі", – йдеться в заяві міністерства.
Раніше повідомлялося, що Росія заявила про продовження "зернової угоди" на 60 замість 120 днів.
До того заступник міністра закордонних справ РФ Сєргєй Вєршинін за підсумками переговорів з ООН напередодні заявив, що Росія не заперечуватиме проти продовження так званої "Чорноморської зернової ініціативи", але лише на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.
Вєршинін додав, що надалі позиція Росії залежатиме від "прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".
Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков наголосив, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.
